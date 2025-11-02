قتلوه في يوم الموتى.. عصابات المخدرات تغتال مسؤولاً مكسيكياً أمام حشد جماهيري

تحوّلت ليلة احتفال يوم الموتى، الذي يجمع المكسيكيين على تكريم أرواح أحبائهم، إلى كابوس دموي في مدينة أوروابان، حيث اُغتيل عمدة المدينة كارلوس مانزو برصاص مسلحين مجهولين أثناء مشاركته في «مهرجان الشموع» مع زوجته وابنه.

وأثارت الواقعة، التي وقعت أمس السبت الساعة 8 مساءً في وسط المدينة التاريخي أمام كنيسة القديسة، غضبًا واسعًا وتجديدًا للدعوات لمواجهة سيطرة عصابات المخدرات على المناطق الريفية والحضرية في ميتشواكان.

وأظهر فيديو نشره مانزو، البالغ من العمر 45 عامًا، على حسابه قبل لحظات من اغتياله، وهو يقف وسط حشد من السكان المحليين الذين يحملون الشموع والصور العائلية، يحتفل بتقاليد يوم الموتى التي ترمز إلى الذكرى والحياة الأبدية، ويظهر فيه ابتسامته الواسعة مع عائلته، قائلًا: «الليلة نحتفل بالحياة والذكريات».

لكن بعد دقائق، انطلقت الرصاصات الست التي اخترقت جسده، ما أدى إلى حالة فوضى حيث صاح الحاضرون «دماء في كل مكان!» وهربوا مذعورين، كما تظهر مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل، ونقل مانزو إلى مستشفى فراي خوآن دي سان ميغيل، لكنه توفي على الفور من إصاباته البالغة.

وأكدت السلطات المكسيكية اعتقال اثنين من الجناة، مع مقتل الثالث أثناء مطاردة الشرطة، وفقًا لمدعي عام الولاية كارلوس توريس بينيا، مرجحة تورط كارتل جاليسكو الجديد، الذي يتنافس على سيطرة إنتاج الأفوكادو في أوروابان، المدينة التي تعرف بـ«عاصمة الأفوكادو» العالمية.

وكان مانزو قد حذر علنًا من مخاوفه قبل أسابيع، قائلًا في مقابلة: «لا أريد أن أكون ضحية أخرى في قائمة العمداء المغتالين»، حيث كان منذ تولى منصبه في سبتمبر 2024، ينتقد استراتيجية الرئيسة كلوديا شينباوم في مكافحة الجريمة، مطالبًا بمزيد من الدعم الفيدرالي، وفي يونيو، نشر فيديو يظهر فيه انضمامه إلى دورية أمنية مرتديًا سترة واقية، مطالبًا الحكومة بـ«إنقاذ مدينتنا من الوحوش».

وأدى الاغتيال الذي شهدته مدينة أوروابان، حيث يعيش 350 ألف نسمة، إلى إغلاق المدارس والأسواق اليوم، وسط مخاوف من تصعيد العنف، ووصف حاكم ميتشواكان ألفردو راميريز بيدولا الهجوم بـ«الجبان»، مشيرًا إلى نشر قوات الحرس الوطني في المدينة.