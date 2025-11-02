في فضيحة مالية أثارت غضب البريطانيين الذين يدفعون رسوم الترخيص التلفزيوني، كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» عن إنفاق الـBBC أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني على خدمات تاكسي لم تُستخدم أبدًا، في مثال صارخ على الإسراف في إدارة الأموال العامة.

دفع تعويضات «لا تستخدم»

وفقًا لتقرير داخلي حصلت عليه الصحيفة، أبرمت الـBBC عقودًا مع شركات نقل مثل Uber وشركات تاكسي محلية في لندن ومانشستر، لتوفير سيارات لموظفيها خلال السنة المالية 2024/2025، لكن بسبب فشل في نظام الحجز الإلكتروني، تم حجز آلاف الرحلات مسبقًا دون إلغاء، مما أدى إلى دفع تعويضات «لا تستخدم» بلغت 217,000 جنيه إسترليني.

رحلات وهمية

وقالت الصحيفة البريطانية إن «هذا المبلغ كافٍ لدفع رسوم الترخيص لأكثر من 1,300 منزل بريطاني لعام كامل» مشيرة إلى أن الإنفاق الإجمالي على النقل تجاوز 120 مليون جنيه في العام نفسه، معظمها من جيوب دافعي الضرائب.

وكشف التقرير أنه في مارس 2025 وحده، دفعت الـBBC 45,000 جنيه لـ«رحلات وهمية» في مقرها في بيترشيا، بينما في لندن، بلغت التعويضات 92,000 جنيه بسبب «أخطاء في التطبيق».

آلاف الجنيهات تذهب سدى

وقال مصدر داخلي في الـBBC لـ«تلغراف»: «كان النظام يحجز السيارات تلقائيًا لاجتماعات افتراضية، ثم يُطلب الدفع إذا لم يتم الإلغاء في غضون 24 ساعة، حتى النتيجة: آلاف الجنيهات تذهب سدى».

وجاء هذا الإفشاء بعد أسابيع من تقرير المدقق العام الذي انتقد «الإدارة السلبية» للميزانية، وسط حملة لتقليص الإنفاق بنسبة 10% بحلول 2026.

دعوات للمقاطعة

وردًا على الفضيحة، أصدر المدير التنفيذي لـBBC تيم ديڤي بيانًا يعترف بالخطأ قائلا: «نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وقد أطلقنا تحقيقًا داخليًا لتحسين النظام، هذا خطأ فني، وليس إسرافًا متعمدًا، وسنعيد تعويض الخزينة من خلال توفيرات أخرى».

ولم يقنع رد ديڤي السياسيين، حيث هاجم الوزير السابق للثقافة، بيتر كولينغريدج، على إكس، قائلا: «بينما يعاني البريطانيون من التضخم، تُهدر الـBBC أموالنا على تاكسي خيالية. حان الوقت لإنهاء رسوم الترخيص!«. كما دعت لجنة الثقافة في البرلمان إلى جلسة استماع عاجلة، معتبرة الحادثة»دليلاً على فشل الإدارة».

وعلى وسائل التواصل، انفجر الجدل بهاشتاج #BBCTaxiWaste، حيث غرد آلاف المستخدمين: «أدفع 159 جنيهًا لأشاهد أخبارًا، وهم يحرقون 200 ألف على سيارات لا تسير!»، مع دعوات لمقاطعة الرسوم.