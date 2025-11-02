إيلون ماسك.. يطلِق موسوعة معرفية جديدة منافسة

أعلن الملياردير إيلون ماسك، إطلاق «غروكيبيديا»، الموسوعة المعرفية الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر شركته xAI، مقدّماً المنصة كبديل حيادي لـ«ويكيبيديا»، التي يتهمها بميول أيديولوجية.

تضم النسخة الأولى من «غروكيبيديا» أكثر من 885 ألف مقال، مقارنة مع ملايين الصفحات باللغة الإنجليزية على «ويكيبيديا»، وأُعلن أن الإصدار 1.0 سيكون «أقوى بـ10 مرات» من النسخة المبدئية.

وكما ذكرت المصادر، فإن المنصة الجديدة لا تتيح للمستخدمين تحرير المقالات مباشرة، بل تعتمد على مقترحات للتصحيح تتم مراجعتها عبر نظام الذكاء الاصطناعي المُسمّى غروك، مع إدراج مراجع متعددة ضمن كل صفحة.

لكن بعض المواد أثارت تساؤلات حول التحيّز، حيث يُشار إلى أن بعض صفحات المنصة تعبّر عن مواقف لصالح ماسك نفسه، أو تميل إلى قراءات محافظة في مواضيع مثل الحركات الاجتماعية والتحول الجنسي، خلافاً لما تقدّمه «ويكيبيديا».

كما تأخر الإطلاق لبضعة أيام بعدما برّر ماسك ذلك بضرورة تصفية المحتوى الدعائي.