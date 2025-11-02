أقامت سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض، احتفالاً بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في القاهرة، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، ومسؤولين من وزارة الخارجية والثقافة والاستثمار، ومجموعة من رجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين، وأبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة.

وقد استُهل الحفل بعرضٍ مرئي، تناول مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير وأبرز مقتنياته النادرة، التي تمتد من العصور الفرعونية حتى العصر الحديث، مستعرضاً القيمة التاريخية والمعمارية لهذا المشروع، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويجسد الرؤية المصرية في الجمع بين الأصالة والحداثة.

وفي حديثه لـ«عكاظ» عبّر السفير المصري لدى المملكة إيهاب ابو سريع، عن اعتزازه بهذا المنجز الوطني، قائلاً: «نفخر اليوم بأننا نشهد ميلاد أكبر متحف أثري في العالم، يمثل نافذة حضارية لمصر، على الإنسانية جمعاء، ورسالة تؤكد أن مصر كانت ولا تزال مهد الحضارة ومنارة التاريخ».

وأضاف السفير أبو سريع، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس الإرادة المصرية القوية، في الحفاظ على التراث الإنساني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الثقافة، ويعزز من مكانة مصر الثقافية والسياحية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا الصرح يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي والسياحي بين القاهرة وعواصم العام، ومنها الرياض، في ظل العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً من المثقفين والإعلاميين السعوديين، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الثقافي لمصر في المنطقة، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يشكل إضافة عالمية للحضارة الإنسانية، ورسالة سلام من أرض الكنانة إلى شعوب العالم.

واختُتمت الأمسية بالتقاط الصور التذكارية، فيما أكد المشاركون أن هذا الافتتاح يُعد خطوة جديدة نحو توثيق التعاون بين مصر والمملكة، في مجالات السياحة الثقافية، والبحوث الأثرية، وبرامج التبادل الثقافي، بما يعزز الحضور العربي المشترك في الساحة الحضارية العالمية.