«الذهب الملوث» يقتل سكان الأمازون

في قلب غابات الأمازون الكثيفة، تتحول أنهار الحياة إلى مجاري سُمٍّ بطيء، بعدما تسرّب الزئبق الناتج عن عمليات التعدين غير القانونية إلى المياه التي يعتمد عليها السكان الأصليون منذ قرون. وبينما كان الذهب رمزاً للأمل، صار اليوم لعنة تهدد الأمهات وأطفالهنّ بالإعاقات والأمراض العصبية الخطيرة.

في قرية ساي سينزا بولاية بارا البرازيلية تعيش عائلات من شعب موندوروكو وسط مأساة صامتة. الطفلة راني كيتلين البالغة 3 سنوات تعاني شللاً وتشنجات عضلية منذ ولادتها، ضمن أكثر من 30 حالة مشابهة رصدها باحثون من معهد فيوكروز البرازيلي، في دراسة تعدّ الأولى من نوعها التي تحاول إثبات العلاقة المباشرة بين تلوث الزئبق والإعاقات العصبية لدى أطفال الأمازون.

ويُستخدم الزئبق على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب غير المشروعة لربط ذرات المعدن الثمينة، لكن بقاياه السامة تتسلل إلى الأنهار وتستقر في الأسماك التي تُعد المصدر الغذائي الرئيسي للسكان الأصليين. والنتيجة كانت مروّعة فحليب الأمهات ومشيمة الحوامل أظهرا مستويات من الزئبق تفوق الحدود الآمنة بـ3 أضعاف، فيما كشفت التحاليل أن الأمهات يحملن نسباً تزيد بـ5 أضعاف عن المعدل المسموح به من قبل وزارة الصحة البرازيلية.

ورغم التحذيرات، يجد السكان أنفسهم أمام معضلة قاسية: إما أكل السمك المسموم.. أو الجوع. يقول زعيم القرية الممرض المحلي زيلدومار موندوروكو: «إذا توقفنا عن أكل السمك سنموت جوعاً، وإن واصلنا سنموت ببطء».

في الوقت نفسه، تستعد البرازيل لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP30) في قلب الأمازون الشهر القادم، وسط دعوات عاجلة لمعالجة أزمة الزئبق التي تهدد مستقبل الشعوب الأصلية والنظام البيئي بأكمله. لكن العلماء يحذرون: حتى لو توقفت أنشطة التعدين الآن، فإن الزئبق المتراكم في التربة والمياه سيبقى لعقود طويلة.

أما الباحث باولو باستا من معهد فيوكروز، الذي يحقق في القضية منذ أكثر من 30 عاماً، فقد أكد أن ما تم توثيقه حتى الآن «ليس سوى قمة جبل الجليد». فخلف الأرقام توجد مئات القصص المأساوية لأطفال يولدون بإعاقات دائمة بسبب جشع لا يرحم.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، يخشى الخبراء أن تتوسع الكارثة إلى مناطق جديدة داخل غابات الأمازون، ما لم تتخذ الحكومة والمجتمع الدولي خطوات صارمة لكبح التعدين غير القانوني، وتنظيف الأنهار التي كانت يوماً رمزاً للحياة، وأصبحت الآن مجرى للموت البطيء.