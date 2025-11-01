«صلاة هندوسية» تودي بحياة 9 أشخاص

تحولت الاحتفالات الدينية في أحد المعابد بجنوب الهند إلى مأساة بعد أن لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب العشرات، إثر تدافع ضخم وقع بين جموع المصلين أثناء طقوس دينية مكتظة بالمشاركين.

وذكرت السلطات المحلية أن الحادثة وقعت داخل معبد سوامي فينكاتيسوارا بولاية أندرا براديش، حيث احتشد مئات الهندوس لأداء الصلوات والاحتفال بأحد الأيام المقدسة في الديانة الهندوسية، بينما أدى التدافع المفاجئ إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقال ضابط الشرطة ماهيسوارا ريدي لوكالة أسوشيتد برس إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة نتجت عن انهيار جزء من شبكة حديدية مخصّصة لتنظيم صفوف المصلين داخل المعبد، ما تسبب في تدفق الحشود بشكل غير منضبط.

وأضاف المسؤول الحكومي سوابنيل دينكار أن السلطات تخشى ارتفاع عدد القتلى، لوجود مصابين في حالات حرجة، موضحاً أن الفرق الطبية والإغاثية تعمل على مدار الساعة لتقديم العلاج للمصابين والسيطرة على الموقف.

وتزامنت الحادثة مع مناسبة دينية هندوسية، حين توافد آلاف الزوّار لأداء الطقوس والصلاة في المعبد التاريخي الذي يعد من أكثر المزارات ازدحاماً في الهند.