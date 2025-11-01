مطاردة تنتهي بـ«كنز تحت السرير» واستعادة ملايين مسروقة في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن المصرية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة تبديد مبالغ مالية ضخمة من إحدى شركات نقل الأموال بمنطقة التجمع الأول، وضبط المتهمين الثلاثة، واستعادة كامل المبالغ المسروقة خلال ساعات قليلة فقط، في عملية أمنية سريعة ودقيقة.

تبديد مبالغ كبيرة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً رسمياً من الوكيل القانوني لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الأموال والقيم النقدية، يفيد بتضرره من قيام 3 من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كبيرة كانت تحت عهدتهم أثناء نقلها بين فروع بنكية ومؤسسات تجارية.

ولم يُكشف عن قيمة المبلغ بدقة حفاظاً على سرية التحقيقات، لكن مصادر أمنية أكدت أنه «يتجاوز عدة ملايين جنيه مصري»، مما يجعل الواقعة واحدة من أكبر محاولات السرقة الداخلية في القطاع خلال العام الحالي.

وتبين للتحريات السريعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن أحد العاملين – وهو فني صيانة مسؤول عن الخزائن المدرعة – استغل طبيعة عمله وقام بصناعة نسخة طبق الأصل من مفتاح خزينة إحدى سيارات نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق السيارة نفسه، ومساعد ثالث يعمل في حراسة الشحنات.

خزانة سرية

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الثلاثي تمكن من فتح الخزينة أثناء رحلة نقل روتينية، واستخراج الأكياس النقدية، ثم إخفاء المبلغ في مكان آمن قبل العودة إلى مقر الشركة وتظاهرهم بالجهل بالحادث.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية مكونة من ضباط مباحث القاهرة ووحدة التدخل السريع مسكن أحد المتهمين الرئيسيين بمنطقة الجيزة، حيث تم ضبط الثلاثة متلبسين، وبإرشادهم تم العثور على كامل المبالغ المالية مخبأة داخل خزانة سرية أسفل سرير في الشقة.