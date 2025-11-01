جدل بين «ناسا» وكيم كارداشيان.. من يكذب بشأن القمر؟

أشعل مدير وكالة الطيران والفضاء «ناسا» وزير النقل الأمريكي شون دافي جدلاً واسعاً بعدما هاجم علناً نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، على خلفية تشكيكها في حقيقة هبوط البشر على سطح القمر عام 1969، واعتبارها أن المهمة الشهيرة كانت «مزيفة».

وجاء رد الوزير عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال فيه بلهجة حاسمة: «نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل.. ست مرات»، في إشارة إلى المهمات الـ6 التي نفذتها وكالة ناسا بين عامي 1969 و1972.

وكانت كارداشيان قد أثارت الجدل في الحلقة الأخيرة من برنامجها ذا كارداشيانز، التي بثت يوم الخميس، عندما تحدثت عن مهمة «أبولو 11» التي قادها نيل أرمسترونغ ورافقه باز ألدرين ومايكل كولينز، قائلة: «أعتقد أنه كان مزيفاً»، مضيفة أنها شاهدت مقاطع فيديو تُظهر – بحسب قولها – أن «باز ألدرين نفسه قال إن هذا لم يحدث».

لكن الحقيقة أن ألدرين، البالغ من العمر 95 عاماً، لم يُنكر الهبوط على القمر يوماً، بل كان من أبرز المدافعين عن إنجاز «ناسا»، وأكد في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة تستعد لإعادة البشر إلى القمر ضمن برنامج أرتميس، قائلاً: «لقد فزنا في سباق الفضاء الماضي وسنفوز في هذا أيضاً».

وتؤكد «ناسا» أن مهمة «أبولو 11» تعتبر أول رحلة مأهولة تهبط على سطح القمر، حيث خطا أرمسترونغ أولى خطوات الإنسان هناك، تلاه ألدرين، ليصبحا رمزين خالدين في تاريخ استكشاف الفضاء.