«مدمن» يقتل «زوجته الحامل» ويطلق النار على «والدته» وأقاربه

في جريمة مروعة هزّت بلدة كورتالان جنوب شرقي تركيا، أقدم مدمن المخدرات أونور أري على ارتكاب جريمة مأساوية داخل منزله في حي فرات بعدما أطلق النار على زوجته الحامل ووالدته وعدد من أفراد أسرته، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وبحسب التفاصيل التي كشفتها الشرطة، اندلع شجار عنيف بين الزوج أونور أري وزوجته مِنة (27 عاماً) قرابة الساعة الثالثة فجراً، تطور سريعاً إلى جريمة دامية حين استلّ الزوج أحد المسدسين اللذين كان يحتفظ بهما وأطلق النار على زوجته، ثم على والدته وأقاربه الذين حاولوا التدخل لإنقاذها.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل الزوجة وعمّ الجاني (43 عاماً) في الحال، بينما نُقلت والدة الجاني (50 عاماً) وعمّه الآخر (45 عاماً) وزوجة العم (41 عاماً) إلى المستشفى بحالة حرجة، وسط تأكيد الأطباء أن وضع الأم لا يزال خطيراً.

وسارعت فرق الأمن والإسعاف إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني وهو يحمل سلاح الجريمة فيما عثرت فرق التحقيق على مسدسين داخل المنزل. وقد باشرت النيابة العامة وخبراء مسرح الجريمة تحقيقاً موسعاً لمعرفة دوافع الجريمة، وسط ترجيحات بأن الخلاف العائلي تفاقم بسبب إدمان الجاني وتعاطيه المخدرات.