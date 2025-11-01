اكتشاف جزيء يعيد تنشيط القلب بعد النوبات القلبية

في خطوة ثورية نحو معالجة النوبات القلبية، كشف فريق من الباحثين في كلية لويس كاتز للطب بالولايات المتحدة اكتشافاً علمياً مذهلاً قد يُحدث تحولاً في طرق علاج القلب، فقد تمكن العلماء من تحديد جزيء جديد يُدعى circ-cdr1as، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز تعافي القلب بعد النوبات القلبية. هذا الجزيء لا يعمل فقط على تنشيط الخلايا المناعية التي تُعرف بـ "البلعمية"، بل يُحسن قدرتها على إصلاح الأنسجة المتضررة وتقليل الالتهاب، ما يفتح أبواباً جديدة لعلاج أكثر فعالية وأسرع لتعافي القلب بعد الإصابات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة مستوى هذا الجزيء في الخلايا المناعية تسهم في تحسين كفاءة عمل القلب وتقليل حجم الأضرار الناتجة عن النوبة القلبية. كما بينت أن مستويات الجزيء تنخفض في الخلايا البلعمية وخلايا القلب بعد الإصابة، إلا أن رفع مستواه يساعد في إبقاء الخلايا بوضعها الإصلاحي، ما يؤدي إلى تعافٍ أفضل لأنسجة القلب.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير علاجات مستقبلية تحفز قدرة القلب على الشفاء بعد التعرض للنوبات القلبية والإصابات المماثلة.