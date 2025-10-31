في اكتشاف يعيد النظر في فعالية الطب التقليدي، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة «General Psychiatry» أن حبة «يويجو» الصينية القديمة، التي استخدمت لأكثر من 800 عام في علاج الاكتئاب والقلق، قد تكون أكثر فعالية من الأدوية الحديثة في بعض الحالات، خاصة لمرضى اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) الذين يعاني منه أكثر من 21 مليون أمريكي.

الطب الصيني القديم

تعود صيغة «يويجو» إلى نصوص الطب الصيني الكلاسيكية، حيث تُعتبر علاجاً تقليدياً يعمل على استعادة تدفق «تشي» (الطاقة الحيوية) وتوازن الأنظمة العاطفية والفسيولوجية في الجسم.

تتكون الحبة من 5 أعشاب رئيسية: السعد المدور (xiang fu)، واللجوستيكوم (chuan xiong)، والغاردينيا (zhi zi)، والأتراكتيلوديس (cang zhu)، والبوبليوروم (chai hu)، وتعمل هذه المكونات مجتمعة على تنظيم المزاج، تحسين الدورة الدموية، تقليل الالتهابات، وتخفيف الإرهاق والاضطرابات الهضمية المرتبطة بالتوتر.

دواء صيني لعلاج الاكتئاب

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» أجرى الدراسة الجديدة باحثون صينيون في مستشفى الشعب الرابع بمدينة تايتشو، حيث شارك 28 مريضاً مصابين بالاكتئاب، وقُسم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى تلقت «يويجو» مع دواء وهمي بدلاً من الإسيتالوبرام (المعروف باسم ليكسابرو أو سيبراليكس في أمريكا)، والثانية تلقت الإسيتالوبرام مع دواء وهمي بدلاً من «يويجو».

وتابع الباحثون التغييرات باستخدام مقياس هاملتون للاكتئاب (HAMD-24)، بالإضافة إلى تحاليل دم وتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وأظهرت كلتا المجموعتين تحسناً في أعراض الاكتئاب، لكن مجموعة «يويجو» سجلت زيادة ملحوظة في بروتين عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، الذي يرتبط بتنظيم المزاج وصحة الدماغ، بنسبة تصل إلى 20.5% في المتوسط.

كما كشفت صور الرنين المغناطيسي عن أنماط شبكات دماغية – خاصة تلك المسؤولة عن معالجة الرؤية – تتنبأ بدقة بتحسن الاكتئاب وتغيرات BDNF لدى مستخدمي «يويجو».

وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور يوشوان تشانغ: «يمكن إدخال هذه الشبكات الدماغية في نماذج تنبؤية لبناء توقعات دقيقة لاستجابة المرضى لعلاج يويجو، مما يساعد في تحديد ما إذا كان المريض مناسباً لهذا العلاج أم لا».

ووفقاً لإدارة خدمات إساءة استعمال المواد والصحة النفسية الأمريكية (SAMHSA)، عانى نحو 8.2% من البالغين الأمريكيين (أي 21.4 مليون شخص) من نوبة اكتئاب شديدة خلال عام 2024.

أعراض أخرى للاكتئاب

ويتجاوز الاكتئاب مجرد الشعور بالحزن، إذ يشمل أعراضاً مثل المزاج الحزين المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة، الإرهاق، تغيرات الشهية أو الوزن، الأرق أو النوم الزائد، الشعور بالذنب، صعوبة التركيز، وبعض الحالات تفكير متكرر في الموت أو الانتحار.

وتُعد مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) الخط الأول في العلاج، حيث يتصدر السيروترالين (زولوفت) قائمة الأدوية الأكثر صرفاً بنسبة 16.7% من الوصفات عام 2023، بينما يتناول نحو 9 ملايين أمريكي الإسيتالوبرام (ليكسابرو)، ومع ذلك، يفشل ثلث المرضى تقريباً في الاستجابة للدواء الأول، مما يبرز الحاجة الملحة لخيارات بديلة.

يُقدر العبء الاقتصادي لاضطراب الاكتئاب الشديد في أمريكا بنحو 333.7 مليار دولار سنوياً، وفق دراسة أجريت عام 2019، تشمل تكاليف الرعاية الصحية، فقدان الإنتاجية، والغياب عن العمل. وتأتي «يويجو» كخيار محتمل لتخفيف هذا العبء، خاصة مع انتشارها الواسع وتكلفتها المنخفضة.