«يوتيوب» تحجب قنوات ديزني بعد فشل المفاوضات

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركتا ديزني وقوقل فجر الجمعة فشل مفاوضاتهما بشأن تجديد اتفاقية البث، ما أدى إلى حجب قنوات ديزني من منصة يوتيوب تي في التابعة لقوقل، في واحدة من أكبر أزمات البث التلفزيوني المدفوع في الولايات المتحدة هذا العام.

وأكدت شركة ديزني في بيان رسمي أن القنوات التابعة لها بما في ذلك «إي.بي.سي»، و«إي.إس.بي.إن»، و«ناشيونال جيوغرافيك» لم تعد متاحة على المنصة بعد انتهاء العقد عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، مشيرة إلى أنها «ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق عادل مع قوقل».

من جانبها، أوضحت منصة «يوتيوب تي في» أن الخطوة جاءت نتيجة تعثر المفاوضات رغم محاولاتها المتكررة، مؤكدة التزامها بالعمل مع ديزني لإعادة القنوات في أسرع وقت ممكن، معلنةً أنها ستعوّض مشتركيها بمبلغ 20 دولارًا في حال استمرار الانقطاع لفترة طويلة.

ويأتي الخلاف وسط تصاعد التنافس بين شركات البث الرقمي العملاقة على السوق الأمريكي، حيث تتهم ديزني قوقل بمحاولة تقويض هيمنتها، بينما تصر الأخيرة على أن شروط ديزني «تضر بالمنافسة» وتنتهك مبادئ العدالة في توزيع المحتوى.

ولا تزال الأزمة مرشحة للتفاقم مع تحذيرات من تأثيرها على ملايين المشاهدين، الذين يعتمدون على المنصة لمتابعة قنوات ديزني الرياضية والترفيهية.