«كورونا جديد».. فايروس غامض في خفافيش البرازيل يثير الرعب

في تطور علمي يثير القلق، أعلن فريق من العلماء الأمريكيين واليابانيين اكتشاف فايروس كورونا جديد في خفافيش تعيش بشمال البرازيل، ما أعاد للأذهان ذكريات جائحة «كوفيد-19» التي هزّت العالم قبل أعوام.

أطلق على الفايروس الجديد اسم BRZ batCoV، وجرى العثور عليه لدى خفاش من نوع Pteronotus parnellii، وهو نوع واسع الانتشار في أمريكا الجنوبية. وأظهرت التحليلات الجينية أن هذا الفايروس ينتمي إلى فصيلة فايروسات كورونا بيتا، وهي الفصيلة نفسها التي تضم الفايروسات المسببة لـ«سارس» و«MERS» و«كوفيد-19».

وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل»، يتميز الفايروس الجديد بامتلاكه موقع انقسام فورين، وهو الجزء الذي يسمح للفايروسات باختراق الخلايا البشرية، ويختلف عن SARS-CoV-2 في حمض أميني واحد فقط، ما يثير مخاوف من إمكانية انتقاله إلى البشر في المستقبل.

وحتى الآن، لم تُسجل أي إصابات بشرية بهذا الفايروس، إلا أن الباحثين شددوا على ضرورة المراقبة المستمرة للخفافيش في المنطقة، مؤكدين أن النتائج «تسلط الضوء على الدور الحيوي للخفافيش كمستودعات طبيعية للفايروسات القادرة على الانتقال إلى الإنسان».

الدراسة التي نُشرت في موقع bioRxiv العلمي أوضحت أن هذا هو أول اكتشاف لفايروس كورونا بيتا مختلف عن SARS-CoV-2 في خفافيش أمريكا الجنوبية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول المخاطر البيئية ومصادر العدوى المحتملة.