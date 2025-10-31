في واقعة مثيرة وغريبة، أثارت حالة من الرعب والحزن العميق أهالي قرية الحاجر التابعة لمدينة منشأة القناطر بالجيزة في مصر، عقب تلقي بلاغ صادم من سكان القرية يفيد بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي مشنوقاً داخل حظيرة مواشٍ قديمة بالقرب من مدرسته.

الواقعة، التي وقعت الخميس، ألقت بظلال الغموض على المنطقة الريفية الهادئة، حيث خرج الطالب صباحاً متجهاً إلى المدرسة كالمعتاد، لكنه لم يعد، ما دفع أسرته إلى الإبلاغ عن اختفائه.

جثة داخل حظيرة قريبة من مدرسة

وفقاً لشهود عيان، تم اكتشاف الجثة داخل حظيرة مهملة قريبة من المدرسة، حيث كان الطالب مخنوقاً بسلك معدني مربوط حول عنقه، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الوفاة انتحاراً أم جريمة قتل متعمدة.

وقال أحد الشهود لوسائل إعلام محلية: «الطفل كان هادئاً ومنتظماً في دراسته، خرج للمدرسة واختفى فجأة، بحثنا عنه في كل مكان حتى عثرنا عليه في هذه الحظيرة المظلمة».

وأشارت تقارير أولية إلى عدم وجود علامات عنف واضحة أخرى على الجثة، لكن الظروف المحيطة بالحظيرة –التي تُستخدم كمعلف مواشٍ قديم– أثارت شكوكاً في تورط أطراف أخرى.

وتلقت مديرية أمن الجيزة البلاغ، وانتقلت فوراً وحدات المباحث إلى مكان الحادثة، حيث تم فصل الجثة ونقلها إلى مشرحة التوفيقية لإجراء التشريح الطبي الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

تحقيقات مكثفة لكشف اللغز

وأعلنت المديرية، في بيان رسمي، تشكيل فريق بحث متخصص بقيادة نيابة القناطر الخيرية، يركز على جمع التحريات والشهادات من أقران الطالب وأسرته، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالمدرسة والحظيرة.

وأكد مصدر أمني أن التحقيقات مكثفة لكشف لغز الواقعة، مع التركيز على أي خلافات سابقة أو ضغوط نفسية قد تكون دفعت الطالب إلى هذا الفعل، أو إشارات إلى جريمة محتملة.