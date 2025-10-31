دراسة طبية: نقص «فيتامين D»  يهدد النساء أكثر من الرجال

كشفت دراسة طبية جديدة أن نقص (فيتامين D)، المعروف بـ(فيتامين أشعة الشمس)، يؤثر على النساء بدرجة أكبر من الرجال، ليس فقط بالتعب المزمن، بل أيضاً باختلال الهرمونات وضعف العظام والطاقة والمزاج. وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (تايمز أوف إنديا) أن السبب يعود إلى تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية ونمط الحياة، يجعل جسم المرأة أقل قدرة على الاستفادة من هذا الفيتامين مقارنة بالرجال.

وبيّنت النتائج أن النساء يمتلكن بطبيعتهن نسبة أعلى من الدهون، ما يؤدي إلى احتجاز (فيتامين D) داخل الأنسجة الدهنية بدلاً من دخوله مجرى الدم حيث يمكن للجسم استخدامه بفعالية، ما يقلل من كفاءته ويزيد الحاجة إلى جرعات إضافية من الغذاء أو المكملات أو التعرض المباشر لأشعة الشمس. وأوضحت الباحثة أن الرجال على العكس، يتمتعون بقدرة أفضل على امتصاص هذا الفيتامين واستخدامه.

وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات الهرمونية - خصوصاً انخفاض هرمون الإستروجين خلال فترتي ما قبل انقطاع الطمث وما بعده - تقلل من فعالية (فيتامين D) في حماية العظام، ما يجعل النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام والكسور. كما أن الحمل والرضاعة يزيدان من استهلاك الفيتامين لدعم نمو الجنين والرضيع، ما يستنزف مخزون الأم بسرعة إن لم تحصل على مكملات مناسبة.

وأضافت الدراسة أن نمط الحياة العصري يقلل من فرص التعرض لأشعة الشمس، فيما يحدّ استخدام واقي الشمس والعمل في الأماكن المغلقة من إنتاج الفيتامين طبيعياً. وأوصت الباحثة النساء بمتابعة مستويات (فيتامين D) دورياً، وتناول مكملاته لتعويض النقص قبل أن تظهر أعراضه الخفية، مثل التعب، وضعف المناعة، وتدهور المزاج.