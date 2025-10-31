كشف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مقابلة حصرية جديدة مع قائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر مورغان صورة من اللقاء المُسجّل مع رونالدو عبر حسابه على منصة (X) وعلق: «الأسبوع القادم، رونالدو بلا قيود، المقابلة الأكثر كشفاً في حياته».

من جانبه، نشر «صاروخ ماديرا» الصورة نفسها دون أي تعليق، ما زاد من حماسة وترقب متابعيه في مختلف أنحاء العالم.

وكان رونالدو قد أجرى حواراً جريئاً مع صديقه المقرّب بيرس مورغان خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد عام 2022، كشف خلاله العديد من الوقائع التي بيّنت تدهور علاقته بمدربه آنذاك إريك تين هاغ.

ولم تمر سوى أيام قليلة على المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً حتى أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده بالتراضي، لينضم «الدون» بعدها إلى النصر في صفقة انتقال حر.

ومنذ انضمامه إلى «العالمي»، خاض رونالدو 114 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 100 هدف، وقدم 21 تمريرة حاسمة.