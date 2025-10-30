أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إشعال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقاطع فيديو قصيرة أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر فيها مرتديا تاجا ذهبيا ويحمل سيفا وعباءة فخمة وسط مؤثرات سينمائية وموسيقى احتفالية صاخبة.

وأظهرت المقاطع التي شاركها عبر منصاته الرسمية ترمب في مشاهد أقرب إلى الإعلانات الدعائية السينمائية، إذ صوّر أحدها طائرة تحمل عبارة «King Trump» تحلق في السماء وتقصف مناوئيه، فيما يُظهر مقطع آخر شخصيات معروفة من الحزب الديمقراطي تنحني أمامه بطريقة رمزية.

المقاطع التي تم إعدادها بتقنيات الذكاء الاصطناعي جاءت ضمن حملة رقمية متصاعدة لترمب تسبق الانتخابات القادمة، وتعكس اعتماده على أساليب جديدة في صناعة الصورة السياسية والإعلامية التي تمزج بين الخيال والتقنية الحديثة.

ويرى محللون أن هذه الفيديوهات تمثل تحولا في الخطاب البصري للسياسيين الأمريكيين، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الصورة العامة للسياسي بأسلوب أقرب إلى رموز الثقافة الشعبية، خصوصا مع تزايد تأثير المنصات الرقمية في تشكيل الرأي العام.

وكانت صور سابقة لترمب بتصاميم مشابهة قد انتشرت في وقت سابق من العام، منها غلاف وهمي لمجلة «تايم» بعنوان «Long Live The King»، إضافة إلى لقطات داخلية من البيت الأبيض تظهر قاعات مزخرفة بتصميمات كلاسيكية استوحاها من قصور أوروبية شهيرة.

ويرى مراقبون أن هذه المواد البصرية جزء من إستراتيجية ترويجية تستهدف أنصار ترمب وتعتمد على الرموز القوية والمشاهد المؤثرة لبناء حضور سياسي مختلف، في ظل منافسة انتخابية تعتمد أكثر من أي وقت مضى على الإعلام الرقمي والمؤثرات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

من جانب آخر، أثارت هذه المقاطع نقاشا واسعا في الأوساط الإعلامية الأمريكية حول الحد الفاصل بين الإبداع الرقمي والتأثير السياسي، ومدى قدرة التكنولوجيا على إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال صور وشخصيات افتراضية قد تفوق في تأثيرها الواقع نفسه.