في خطوة ثورية تهدف إلى إعادة إحياء ملايين الفيديوهات القديمة على منصتها، أعلنت «يوتيوب» تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الفيديوهات منخفضة الدقة تلقائيا، بهدف تحسين جودة المشاهدة.

وتمثل الميزة الجديدة لـ«يوتيوب» المسماة «سوبر ريزولوشن»، نقلة نوعية في تجربة المشاهدة، إذ ترفع دقة الفيديوهات التي تم تحميلها بدقة أقل من 1080 بكسل إلى جودة عالية الوضوح، مع خطط مستقبلية لدعم الدقة حتى 4K.

ووفقا للإعلان الرسمي الذي نشرته يوتيوب على مدونتها، ستبدأ التقنية بالتركيز على الفيديوهات ذات الدقة المنخفضة مثل 240p إلى 720p، إذ تقوم بتحويلها من الدقة القياسية (SD) إلى الدقة العالية (HD) باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ولا تقتصر هذه التقنية على إضافة بكسلات إضافية فحسب، بل تعتمد على التعلم الآلي لتقليل الضوضاء، تحسين الحدة، واستعادة التفاصيل المفقودة في الفيديوهات القديمة التي تعود إلى عصر ما قبل انتشار الدقة العالية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم منصة يوتيوب فيرونيكا نافاريتي: «نحن نعمل على جعل كل فيديو على يوتيوب يبدو مذهلا على الشاشات الحديثة، سواء كانت تلفزيونات 4K أو هواتف ذكية». وأضافت أن التقنية ستطبق تلقائيا، لكن مع الحفاظ على السيطرة الكاملة لدى المبدعين، إذ يمكنهم اختيار الانسحاب من التحسين لمكتبتهم بأكملها أو لفيديوهات محددة.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه الرقمي، مع مكتبة يوتيوب التي تضم أكثر من 5 مليارات فيديو، معظمها من العصر الرقمي المبكر، إذ كانت الدقة المنخفضة هي السائدة، ومن المتوقع أن تغير «سوبر ريزولوشن» تجربة المستخدمين بشكل جذري.

وعلى سبيل المثال، فيديوهات الذكريات العائلية أو المقاطع التاريخية القديمة، التي كانت تبدو مشوشة على الشاشات الكبيرة، ستتحول الآن إلى تجارب بصرية حية وواضحة، ومع خطط يوتيوب لتوسيع الدعم إلى 4K في الأشهر القادمة، يبدو أن المنصة تسعى لتحويل كل تحميل قديم إلى تحفة فنية حديثة.

وسيتم طرح «سوبر ريزولوشن» تدريجيا في الأسابيع القادمة، بدءا من الفيديوهات ذات الدقة المنخفضة، ومن المتوقع أن تغطي ملايين المقاطع في غضون أشهر، هذه الخطوة ليست الأولى ليوتيوب في استخدام الذكاء الاصطناعي؛ فقد سبقتها ميزات مثل تحسين الصوت التلقائي وأدوات التحرير الذكية، لكنها تمثل قمة في دمج التكنولوجيا مع التراث الرقمي.