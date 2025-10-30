ارتجاع المريء يزيد خطر النوبات القلبية بنحو الثلث

كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء المزمن أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 34% مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى ارتباط وثيق بين اضطرابات الجهاز الهضمي والصحة القلبية على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، فإن الأحماض المرتدة من المعدة إلى المريء تتسبب في التهابات مزمنة قد تمتد تأثيراتها إلى الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية تراكم الترسُّبات وتصلب الشرايين.

وأوضحت النتائج أن المرضى الذين يعانون من حرقة مزمنة أو ارتجاع متكرر، خصوصاً أثناء النوم، أظهروا مؤشرات التهابية أعلى ومعدلات أكسدة مرتفعة في الدم، وهو ما يشكّل بيئة محفّزة لتجلط الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

ودعا الباحثون إلى ضرورة مراقبة صحة القلب لدى المصابين بارتجاع المريء، واعتماد أسلوب حياة متوازن يشمل الغذاء الصحي وتقليل الكافيين، مع مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين متتاليين.