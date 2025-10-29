لماذا سُجِنت «سوزي الأردنية»؟

خيّم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم قضائي بسجن صانعة المحتوى المصرية «سوزي الأردنية» لمدة عام واحد، مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، إثر اتهامها بنشر محتوى «خادش للحياء» عبر حسابها في تيك توك.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الحكم، اليوم (الأربعاء)، في أول قضية من نوعها تطال صانعة محتوى معروفة على المنصة، بعدما وُجهت إليها تهم تتعلق بـ«التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية».

وبحسب التحقيقات، فقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سوزي الأردنية ضمن حملة استهدفت حسابات إلكترونية وصُنّاع محتوى مثيرين للجدل، يتابعهم ملايين المستخدمين. وتشير التقارير إلى أن حسابها يضم أكثر من 1.6 مليون متابع، ما جعل القضية محط أنظار الرأي العام.

من جانبها، نفت سوزي الأردنية جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تقدم «محتوى ترفيهياً فقط»، وأنها «لم تتجاوز حدود الأدب أو الحياء»، موضحة أن مصدر دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقدمها لصالح شركات تجارية وليس المقاطع الترفيهية التي لا تتربح منها.

وتبقى القضية فصلاً من فصول نقاش واسع حول حرية المحتوى الرقمي وحدود المقبول على المنصات الاجتماعية في العالم العربي، إذ تتقاطع الشهرة أحياناً مع الرقابة الأخلاقية والقانونية.