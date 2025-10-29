كوريا الجنوبية تفاجئ ترمب بأرفع وسام وتاج ذهبي

في لحظة احتفالية نادرة جمعت التاريخ بالسياسة، كرّمت كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنحه أرفع وسام مدني في البلاد، «وسام موغونغوا العظيم»، إلى جانب تاج ذهبي رمزي يجسد السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جرى التكريم اليوم (الأربعاء) في مدينة غيونغجو التاريخية، وسط حضور رسمي وإعلامي واسع، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وخلال مراسم التكريم، تلقّى الرئيس الأمريكي الوسام وسط تصفيق الحاضرين، قبل أن يمازحهم قائلاً: «أود أن أرتديه الآن»، في إشارة مرحة إلى فرحته بالتكريم. كما قُدّم له تاج ذهبي مستوحى من تاج مملكة «شلا» القديمة، وهي قطعة أثرية ملكية تعود للقرن التاسع الميلادي، تمثل رمز الوحدة والسلام في التاريخ الكوري.

وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية أن منح ترمب هذا الوسام جاء تقديرًا لجهوده في دفع عملية السلام بين الكوريتين، ووصفت التكريم بأنه «احتفاء بصانع سلام أسهم في خفض التوتر في المنطقة».

ويُعد ترمب أول رئيس أمريكي ينال هذا الوسام الذي يحمل اسم زهرة «الموغونغوا»، الزهرة الوطنية في كوريا الجنوبية.

وجاء هذا التكريم في ختام جولة آسيوية قام بها ترمب شملت اليابان وماليزيا وعددًا من الدول الأخرى، حيث حظي باستقبال استثنائي في سيول، تخللته تحية مدفعية وعزف فرقة عسكرية لأغنية YMCA الشهيرة عند وصول طائرته الرئاسية، في مشهد يجمع بين الطابع الرسمي واللمسة الاحتفالية المميزة.