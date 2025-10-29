رعب في اليابان: الدببة تنذر بكارثة.. والجيش يتدخل!

دعا حاكم محافظة في شمال اليابان الجيش للتدخل لمواجهة موجة «مروعة جداً» من هجمات الدببة أودت بحياة عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب الحكومة اليابانية، قُتل 10 أشخاص بهجمات دببة هذا العام، وهو معدّل يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 6 أشخاص المُسجّل بين أبريل 2023 ومارس 2024.

وقال حاكم محافظة أكيتا كينتا سوزوكي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع في طوكيو «نحن حالياً في وضع لا يمكن فيه حماية أرواح مواطنينا من دون مساعدة قوات الدفاع الذاتي».

وأضاف: «الهجمات التي تستهدف الرقبة والوجه شائعة جداً، وتؤدي إلى إصابات خطرة للغاية»، مشيراً إلى أنّ ظهور الدببة لم يعد محصوراً في الجبال فقط، بل بات في المناطق المدنية أيضاً.

وأشار إلى أنه من «غير الطبيعي» أن تتعطل الحياة اليومية للسكان.

وأكد وزير الدفاع الجديد شينجيرو كويزومي، أن وزارته «ستستغل كامل قدراتها وصلاحياتها» لاستعادة الأمن والطمأنينة، في حين وصف وزير البيئة هيروتاكا إيشيهارا، الوضع بأنه «مشكلة خطيرة».

ولا يشمل عدد القتلى هذا الأشخاص الذين قتُلوا في هجمات دببة في الآونة الأخيرة.

وعُثر الإثنين الماضي على جثة امرأة بالقرب من حقول الأرز في أكيتا، في حين عُثر على جثة رجل وجيفة كلبه في محافظة إيواتي المجاورة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وظهرت على كلا الشخصين علامات تدل على أنهما تعرّضا لهجوم دببة. وحديثاً، هاجمت دببة سيّاحاً، ودخلت متاجر، وظهرت قرب مدارس ومتنزهات، خصوصاً في شمال البلاد.