مادة «قاتلة» وراء اللمعان.. مركّب شائع في التنظيف الجاف يهدد الكبد بالتليّف!

في مفاجأة صادمة، حذّر علماء من أن مادة تُستخدم يومياً في تنظيف الملابس والمنازل قد تُخفي وراء لمعانها خطراً صامتاً يهاجم الكبد ببطء حتى يصيبه بالتليف.

وأوضح فريق بحثي من جامعة ساوث كاليفورنيا الأمريكية، أن التعرض لمادة «رباعي كلورو الإيثيلين» قد يضاعف خطر الإصابة بتليّف الكبد الخطير، وهو تندّب مفرط في أنسجة الكبد قد يؤدي إلى السرطان أو فشل الأعضاء أو الوفاة.

ووفقاً لموقع «هيلث داي»، أظهرت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة يزداد كلما ارتفعت مستويات التعرض لهذه المادة.

ويستخدم «رباعي كلورو الإيثيلين» على نطاق واسع في عمليات التنظيف الجاف للملابس، كما يدخل في تركيب بعض المواد اللاصقة الفنية والحرفية، ومنظفات البقع، وملمّعات الفولاذ المقاوم للصدأ.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور برايان لي: «هذه الدراسة، وهي الأولى التي تبحث في العلاقة بين مستويات مادة PCE لدى البشر وتليّف الكبد الخطير، تبرز الدور غير المبلغ عنه للعوامل البيئية في صحة الكبد».

وبيّن الباحثون أن التعرض لهذه المادة غالباً ما يحدث عبر استنشاق الهواء الملوث، مثل الأبخرة المنبعثة من الملابس التي تنظف تنظيفاً جافاً، كما يمكن أن تنتقل عبر مياه الشرب في المناطق المتأثرة بتلوث بيئي.

ونظراً لسميتها، أطلقت وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامجاً للتخلص التدريجي من استخدامها في التنظيف الجاف لمدة 10 سنوات.