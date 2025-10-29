الأسبرين.. دواء شائع قد يهدد أدمغة الأطفال

حذر أطباء من مخاطر إعطاء الأطفال والمراهقين دون سن الـ16 عقار الأسبرين، مؤكدين أن استخدامه دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصيب الدماغ والكبد، نتيجة ما يُعرف بـ«متلازمة راي» النادرة، التي قد تظهر بعد الإصابة بالإنفلونزا أو الجدري المائي. وأوضح الأطباء أن حتى جرعات الأسبرين المنخفضة المعروفة باسم «أسبرين الأطفال» لا تُعد آمنة إلا في حالات طبية محددة، مثل «مرض كاواساكي» وتحت إشراف الطبيب المختص. وتشمل أعراض «متلازمة راي» القيء المتكرر، والنعاس الشديد، والارتباك أو العدوانية المفاجئة، والتشنجات أو فقدان الوعي. ونصحت الجهات الصحية العالمية، مثل هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، بضرورة التواصل الفوري مع الطبيب عند ظهور هذه الأعراض، محذرة من استخدام الأسبرين للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية تجاه الدواء، أو مشاكل في الكبد والكلى. ويؤكد الخبراء أن رفع الوعي بخطورة استخدام المسكّنات دون استشارة طبية يُعدّ خطوة أساسية لحماية الأطفال من أضرار عصبية وكبدية لا تُعالج بسهولة.