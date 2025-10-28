كشفت دراسة مشتركة أجراها باحثون أستراليون وإسبان، أن نزهة متواصلة لمدة 15 دقيقة فقط يوميًا تُقلل خطر الموت المبكر بنسبة 85%، وتُحمي القلب أكثر من المشي المتقطع، حتى لو كان عدد الخطوات أقل.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة سيدني الأسترالية وجامعة أوروبا في مدريد، وشملت تتبع حركة أكثر من 33,560 بالغًا لمدة أسبوع باستخدام أساور ذكية تقيس عدد الخطوات وطول جلسات المشي، ثم تابع الباحثون حالتهم الصحية لمدة 8 سنوات في المتوسط.

وقُسم المشاركون إلى 4 مجموعات حسب طول جلسة المشي الواحدة: أقل من 5 دقائق، 5-10 دقائق، 10-15 دقيقة، وأكثر من 15 دقيقة.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة «Annals of Internal Medicine» انخفاضًا حادًا في المخاطر مع زيادة مدة الجلسة. من يمشون أكثر من 15 دقيقة متواصلة سجلوا خطر وفاة 0.8% فقط، مقابل 4.36% لمن يمشون دفعات قصيرة، كما انخفض خطر أمراض القلب من 13.03% إلى 4.39%.

وقال الدكتور ماثيو أحمدي من جامعة سيدني: «لا حاجة لـ10 آلاف خطوة، نزهة أو اثنتان يوميًا مدة 15 دقيقة بوتيرة مريحة كافية تمامًا، خاصة لمن يجلسون طويلًا».

وأضاف الدكتور بورخا ديل بوزو من مدريد: «التغيير البسيط يُحدث فرقًا كبيرًا، خصّص وقتًا لجلسات أطول، والنتيجة ستفاجئك».

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن قلة الحركة تُقتل 2 مليون شخص سنويًا عالميًا، وتُكلف بريطانيا 700 مليون جنيه إسترليني، وتُسبب 8.3% من وفيات البالغين في أمريكا، فيما أوصت الدراسة بالمشي بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًا مع الاستمرارية.