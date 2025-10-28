غيرة قاتلة.. طفلة تُلقي شقيقها الرضيع من الطابق الرابع

في حادثة مأساوية هزّت روسيا وأثارت صدمة واسعة، لقي مولود يبلغ من العمر 21 يومًا حتفه بعدما ألقت به شقيقته البالغة خمس سنوات من نافذة الطابق الرابع في قرية فاسيلييفو التابعة لمنطقة زيلينودولسك الروسية، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية.

ووفقًا لتقارير محلية نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، وقعت الكارثة بعدما تركت الأم طفلَيها بمفردهما في المنزل، بينما كان الأب في العمل.

وسمع أحد المارة صراخ الطفلة الصغيرة من نافذة الشقة، قبل أن يكتشف المشهد المروّع: الرضيع مسجّى بلا حراك أسفل المبنى بعد سقوطه من ارتفاع 12 مترًا (40 قدمًا).

وقال شهود العيان إن المنظر كان صادمًا إلى درجة أن أرجلهم لم تعد تحملهم، مؤكدين أن فرق الطوارئ وصلت سريعًا لكنها لم تتمكن من إنقاذ الطفل، الذي فارق الحياة في مكان الحادثة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية حول الحادثة، مشيرة إلى أن الأم قد تواجه تهماً بالإهمال الجنائي لتركها الطفلين دون رقابة.

ويبحث المحققون أيضًا ما إذا كانت الطفلة أقدمت على فعلها بدافع الغيرة من المولود الجديد، الذي استحوذ على اهتمام الأسرة أخيراً.

كما يجري التحقيق في الظروف المعيشية للعائلة وما إذا كانت هناك عوامل نفسية أو اجتماعية ساهمت في وقوع المأساة.

من جانبه، قال ميخائيل أفاناسييف مسؤول منطقة زيلينودولسك: «التحقيق جارٍ حاليًا من قبل سلطات إنفاذ القانون. أقدّم تعازيّ العميقة للعائلة، وأحثّ جميع الآباء على عدم ترك أطفالهم بمفردهم مهما كانت الأسباب».