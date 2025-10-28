محاكمة قاتل رئيس وزراء اليابان تبدأ وسط اهتمام عالمي واسع

بدأت في اليابان اليوم (الثلاثاء) محاكمة المتهم باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية في تاريخ البلاد الحديث، إذ تزامن افتتاح الجلسات مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطوكيو لإجراء مباحثات مع رئيسة الوزراء الجديدة سناي تاكاشي.

ومثل أمام المحكمة المتهم تيتسوبا ياماجامي، البالغ من العمر 45 عامًا، والذي اعترف بإطلاق النار على شينزو آبي خلال خطاب انتخابي في مدينة نارا عام 2022، ما أثار حينها صدمة داخل اليابان والعالم.

وبرر ياماجامي جريمته أمام القضاة بأنها كانت «بدافع الكراهية» تجاه كنيسة التوحيد، المعروفة في اليابان باسم الكنيسة الموحدة، زاعمًا أن التبرعات الضخمة التي قدمتها والدته للكنيسة بعد الحرب الكورية عام 1953 تسببت في إفلاس أسرته، وأنه كان يرى في آبي رمزًا للعلاقات الوثيقة بين الكنيسة والسياسيين.

وأكد المتهم خلال الجلسة الأولى أنه لم يقصد قتل آبي لشخصه، بل كان يريد «إرسال رسالة ضد المؤسسة التي دمّرت عائلته»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، التي أشارت إلى أن جلسات المحاكمة ستستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل قبل النطق بالحكم النهائي.

وتحظى القضية بمتابعة إعلامية مكثفة داخل اليابان وخارجها، نظرًا لمكانة شينزو آبي كأطول رئيس وزراء بقاءً في الحكم بتاريخ البلاد، وتأثير اغتياله على المشهد السياسي الياباني والعلاقات بين الحكومة والمنظمات الدينية المثيرة للجدل.