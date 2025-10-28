تحطم طائرة سياحية يودي بحياة جميع ركابها

شهدت كينيا صباح اليوم (الثلاثاء) حادثة مأساوية بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة كوالي الساحلية أثناء توجهها إلى محمية ماساي مارا الوطنية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في شرق إفريقيا، وسط أنباء أولية عن مصرع 12 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت هيئة الطيران المدني الكينية في بيان إن الطائرة سقطت في منطقة جبلية تغطيها الغابات الكثيفة، على بعد نحو 40 كيلومترًا من مطار دياني الساحلي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع، بينما تجري السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادثة.

وأكد مفوض مقاطعة كوالي ستيفن أوريندي أن «عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة»، لافتًا إلى أن طبيعة التضاريس وصعوبة الوصول إلى موقع التحطم تُبطئ جهود الفرق الميدانية.

وبحسب المصادر، كانت الطائرة تقل سياحًا ومتجهة إلى محمية ماساي مارا الشهيرة بمشاهد الهجرة السنوية للحيوانات البرية بين سيرينجيتي في تنزانيا ومارا في كينيا، وهي من أكثر المناطق جذبًا للسياح في القارة الإفريقية.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية حول هوية الركاب أو جنسياتهم، فيما أكدت السلطات الكينية أن نتائج التحقيق الأولية ستُعلن فور استكمال أعمال البحث والإنقاذ.