ليلة رعب في تركيا.. زلزال يهز الغرب بقوة

في مشهدٍ أعاد إلى الأذهان كوارث الزلازل المدمّرة التي عاشتها تركيا، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجة، مساء أمس (الاثنين)، منطقة سينديرجي التابعة لمحافظة بالق أسير غرب البلاد، متسببًا في حالة ذعر بين السكان واهتزاز المباني في عدد من المدن الكبرى.

وبحسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، فإن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات فقط، ما جعلها محسوسة بوضوح في مدن كبرى مثل إسطنبول وإزميت، بينما استمرت الهزات الارتدادية لدقائق قليلة بعد الزلزال الرئيسي.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن فرق الإنقاذ والطوارئ باشرت عملها فوراً في المناطق المتضررة، مضيفاً في بيان رسمي: «منذ اللحظة الأولى، انتشرت فرق آفاد في الميدان بالتنسيق مع الجهات المحلية لتقييم الأضرار وضمان سلامة المواطنين».

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أن الزلزال وقع عند الساعة 10:48 مساءً بالتوقيت المحلي (19:48 بتوقيت غرينتش)، دون أن تسجل خسائر بشرية حتى الآن، بينما تعمل الفرق الفنية على فحص سلامة البنى التحتية في القرى والبلدات المجاورة.

كما بثت وكالة الأنباء التركية الخاصة «دي إتش إيه» صوراً تُظهر انهيار مبنى واحد على الأقل وتضرر منشآت في منطقة سينديرجي، في وقتٍ أخلت فيه السلطات عدداً من المنازل احترازاً من وقوع هزات لاحقة.

ويُعد هذا الزلزال الثاني من نوعه خلال بضعة أشهر في المنطقة نفسها، بعدما شهدت بالق أسير في أغسطس الماضي هزة مماثلة تسببت بمقتل شخص وإصابة 29 آخرين. ويستحضر السكان بقلق مأساة زلزال فبراير 2023 الذي ضرب جنوب البلاد وأودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية بتاريخ تركيا الحديث.