وداعاً للريل المفقود.. إنستغرام تطلق «ذاكرة التمرير» الثورية



أعلنت إنستغرام، التابعة لشركة ميتا، اليوم عن إطلاق ميزة «Watch History» الجديدة لمقاطع الريلز، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الفيديوهات القصيرة التي شاهدوها سابقاً دون الحاجة إلى حفظها أو مشاركتها مسبقاً، مما ينهي عصر «الريل المفقود» الذي أغضب ملايين المتابعين.

وأعلن رئيس إنستغرام آدم موسيري، عن الميزة في فيديو نشره على المنصة، قائلاً: «كثير منا يفقدون ريلاً رائعاً لأنهم لم يحفظوه، ونحن نريد جعل إعادة اكتشاف المحتوى أمراً سهلاً».

وقال موسري في مقطع فيديو: «يمكنك الآن رؤية كل ريلز شاهدته على الإطلاق في مكان واحد منظم»، وأضاف أن المنصة أضافت أدوات متقدمة لتنظيم هذا السجل، حيث يمكن للمستخدمين ترتيب المحتوى من الأقدم إلى الأحدث أو العكس، والبحث ضمن نطاق زمني محدد، بل وحتى تصفية النتائج للعثور فقط إلى «الريلز» المنشورة من قبل حساب معين.

ولاقى الإعلان ترحيبا واسعا من مستخدمي المنصة، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الإضافة التي كانوا ينتظرونها منذ وقت طويل، وعلق أحد المستخدمين بمزيج من الحماس والارتياح: «هذا هو ما نحتاجه حقا!» وكتب آخر: «أخيرا! شكرا لكم على هذه الميزة الرائعة».

ووفقاً للتقارير، بدأت الميزة في الانتشار تدريجياً لدى مجموعة محدودة من المستخدمين في الهند كجزء من الاختبار، ومن المتوقع أن تكون متاحة عالمياً خلال الأسابيع القادمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين ومنافسة العمالقة مثل تيك توك ويوتيوب.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه إنستغرام ضغوطاً تنظيمية، مثل تحقيق الاتحاد الأوروبي في ممارساتها المتعلقة بالمحتوى غير المناسب، ومع ذلك، تركز ميتا على تحسين الواجهة للحفاظ على أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً.

ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن تؤدي الميزة إلى زيادة وقت التصفح بنسبة تصل إلى 20%، خصوصاً بين الشباب الذين يقضون ساعات في التمرير عبر الريلز، كما أنها ستساعد المبدعين في تتبع تفاعل الجمهور مع محتواهم، مما يعزز من جودة الإنتاج.

وقبل هذه الميزة، كان المستخدمون يلجأون إلى حلول بدائية مثل مشاركة الريل مع أنفسهم أو البحث عن كلمات مفتاحية غامضة، مما يسبب إحباطاً كبيراً، لكن اليوم، يمكن الوصول إلى «تاريخ المشاهدة» مباشرة لإظهار قائمة زمنية بالرييلز المشاهدة في آخر 30 يوماً، مع إمكانية التصفية حسب التاريخ (الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، أو نطاق تاريخي محدد)، أو حتى حسب حساب المبدع.