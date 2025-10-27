نقاش عن ريال مدريد وبرشلونة ينتهي بالرصاص

في حادثة صادمة، شهدت مدينة أربيل العراقية مساء أمس (الأحد)، جريمة مروعة بعدما قُتل شاب عشريني برصاص أحد الأشخاص داخل سوق كوتري سلام، إثر مشاجرة اندلعت على خلفية نقاش حول مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت تقارير محلية أن الجريمة وقعت بعد خلاف كلامي حاد حول نتيجة المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، حيث فقد الجاني أعصابه وأشهر سلاحه مطلقًا النار على صاحب محل لبيع الهواتف، فأرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب شهود العيان، أطلق القاتل رصاصتين إضافيتين على الضحية بعد سقوطه أرضًا، قبل أن تصل القوات الأمنية التي سارعت إلى تطويق الموقع والقبض على الجاني، بينما فارق الشاب الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأثارت الجريمة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المعلقون عن صدمتهم من تحول نقاش رياضي بسيط إلى جريمة دم، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تكشف تصاعداً خطيراً في معدلات العنف المجتمعي لأسباب تافهة.

وانتقد كثيرون ما وصفوه بـ«فقدان السيطرة والانحدار السلوكي لدى بعض الشباب»، مطالبين بتشديد العقوبات وتعزيز الوعي الاجتماعي للحد من انتشار السلاح والعنف الناتج عن الخلافات العابرة.