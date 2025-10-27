«هومين» السعودية تطلق نظام تشغيل بالصوت.. يغير مستقبل الحواسيب

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي السعودية «هومين» (Humain)، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، استعدادها لإطلاق نظام تشغيل حاسوبي جديد قائم على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم «هومين 1» (Humain 1)، وذلك خلال الأسبوع الحالي.

وقالت الشركة، اليوم (الإثنين)، إن النظام الجديد يتيح للمستخدمين التحدث مباشرة إلى الحاسوب لإعطائه الأوامر وتنفيذ المهمات، في خطوة تهدف إلى إحداث ثورة في طريقة التفاعل مع الأجهزة، بعيداً عن الأنظمة التقليدية المعتمدة على الرموز والأيقونات مثل ويندوز وماك أو إس، التي تهيمن على أنظمة التشغيل منذ منتصف الثمانينيات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة طارق أمين، خلال مشاركته في منتدى فورتشن العالمي بالعاصمة الرياض، أن النظام الجديد يعتمد على مبدأ «التفاعل القائم على النية»، إذ يتحدث المستخدم بما يريد إنجازه ليقوم النظام بفهم الأوامر وتنفيذها تلقائياً، مضيفاً أن الشركة تسعى لأن تكون الأولى عالمياً في إطلاق نظام تشغيل يعمل بالكامل بالصوت والذكاء الاصطناعي.

وأفاد متحدث باسم «هومين» أن الشركة بدأت تطوير النظام فور تأسيسها في مايو الماضي، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً اختباره داخلياً في تشغيل أنظمة الموارد البشرية والرواتب الخاصة بالشركة.

وفي خطوة موازية، أعلن أمين أن «هومين» تخطط لإنشاء قدرات لمراكز بيانات تصل إلى نحو 6 غيغاوات، دون كشف المواقع التي ستقام فيها تلك المراكز العملاقة.

تأسست «هومين» في مايو 2025 تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتقدم الشركة خدمات ومنتجات ذكاء اصطناعي تشمل البنية التحتية السحابية، ومراكز البيانات، والنماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.