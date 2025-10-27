توتر في أجواء الجزائر بعد اصطدام طائرة سعودية

تحوّل إقلاع روتيني من الجزائر إلى جدة إلى لحظات توتر عابرة، بعدما اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بسرب من الطيور فور مغادرتها مطار هواري بومدين الدولي، في حادثة نادرة، لكنها لم تسفر عن أي إصابات.

وبحسب تقارير ملاحية، وقع الاصطدام خلال الثواني الأولى من الإقلاع، حين اخترقت الطائرة مسار مجموعة من الطيور المهاجرة، ما تسبب في تطاير الدماء على مقدمتها وزجاج قمرة القيادة. وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل المشهد المفاجئ الذي أثار ذعر بعض المراقبين في برج المطار.

ورغم الحادثة، حافظ قائد الرحلة على رباطة جأشه، وواصل التحليق نحو مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، حيث هبطت الطائرة بسلام وسط إشادة من المختصين بسرعة استجابته واحترافيته في التعامل مع الموقف.

ووفقاً لشبكة سلامة الطيران، تبيّن أن الأضرار انحصرت في الواجهة الأمامية للطائرة وبعض المحركات، بينما أجرى فريق الصيانة في جدة فحصاً فنيّاً شاملاً فور الهبوط، قبل أن يعيدها إلى الخدمة بعد ساعات.

ويُعرف هذا النوع من الحوادث باسم «اصطدام الطيور»، ويُعد من أكثر الظواهر شيوعاً في الطيران المدني حول العالم، إذ تسجَّل آلاف الحالات سنويّاً دون أن تشكّل خطراً على سلامة الركاب.

وأشاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الطاقم، معتبرين الحادثة دليلاً على المستوى العالي من الكفاءة والتدريب الذي تتمتع به الكوادر السعودية في مجال الطيران المدني.