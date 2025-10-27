وفاة أب وابنته أثناء إنقاذها من سرب نحل في البرازيل

تحولت رحلة عادية على طريق ترابي في بلدية فاكارييا، شمال شرق ولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل، إلى مأساة يوم 22 أكتوبر، حين فقدت سيلفانا دا فاتيما براغانكا دا لوز (54 عاماً) السيطرة على شاحنتها فانقلبت واصطدمت بخلية نحل.

هرع والدها راؤول بورتيلا دا لوز (79 عاماً)، الذي يعيش معها في مزرعة قريبة، لإنقاذها، لكن شجاعته انتهت بمأساة مزدوجة، بعدما هاجمهما النحل المتهيج، وفقاً لتقارير الشرطة المدنية وإدارة الإطفاء.

وكان أحد أحد الجيران قد سمع الضجة وأبلغ والدي سيلفانا أثناء انتظار وصول فرق الطوارئ، التي تأخرت بسبب المسافة الطويلة التي تجاوزت 40 ميلاً، فهرعا لإنقاذها وتعرض الأب للسعات شديدة أثناء محاولته إنقاذ ابنته ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي في اليوم التالي متأثراً بجراحه، فيما لم تصمد الابنة أيضاً وتُوفيت في موقع الحادث، أما والدة سيلفانا فقد نجت بعد تلقي العلاج.