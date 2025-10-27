عرس يتحوّل إلى موكب حربي في شوارع طرابلس!

تحوّل حفل زفاف في العاصمة الليبية طرابلس إلى مشهد استعراضي صاخب أشبه بموكب حربي، بعدما استبدل المشاركون مظاهر الفرح المعتادة بقذائف «آر بي جي» ورشاشات ثقيلة أُطلقت في الهواء وسط الشوارع المغلقة.

المشهد الذي وثّقته عدسات الهواتف وانتشر على مواقع التواصل، أظهر سيارات مزينة بالورود والرايات تتقدّمها أسلحة ثقيلة منصوبة على متنها، فيما ترجل مسلحون لإطلاق وابل من الأعيرة النارية احتفالاً، في لقطات بدت أقرب إلى ساحة معركة منها إلى حفل زفاف.

وعلق الناشط رمزي بن يونس بغضب، قائلاً: «هذا الأمر يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من حالة الانفلات الأمني.. تبذر الأموال على استعراضات مسلحة، هذه فضيحة أخلاقية ومخالفة صريحة للقانون». وطالب بن يونس مكتب النائب العام بفتح تحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، وفرض حظر فوري على استخدام الأسلحة الثقيلة في الاحتفالات المدنية داخل المدن.

وفي تعليق ساخر، قال المستخدم أحمد اللالي: «في ليبيا، لا تحتاج لدعوة للزفاف، فقط اسمع صوت القذائف تعرف أن في عرس قريب منك»، مضيفاً: «هذه ليست فرحة، هذا استعراض قوّة».