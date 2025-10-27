النساء أكثر عرضة للاكتئاب.. علماء يكشفون السبب

أظهرت دراسة أسترالية، نُشرت في مجلة Nature Communications، أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب الاكتئاب مقارنة بالرجال، وذلك بسبب اختلافات في التعبير الجيني والتعرض للإجهاد النفسي الفسيولوجي. ومن بين الاكتشافات، وجود جينات تحمل تأثيراً أقوى لدى النساء في استجابة الدماغ للعوامل الضاغطة، ما يجعل بعضهن أكثر ضعفاً أمام العوامل النفسية البيئية.

وتشير الدراسة إلى أن تركيبة الجينات التنظيمية عند النساء تؤثر على عمل الناقلات العصبية في أوقات الضغط العاطفي، ما يُسرّع ظهور الأعراض الاكتئابية. كما أن الضغوط الاجتماعية والهرمونية التي تتعرض لها النساء خلال مراحل الحياة المختلفة تعمّق التأثير.