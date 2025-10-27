4 فحوصات دم ضرورية بعد الـ40

نشر تقرير في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قائمة بأهم 4 فحوصات دم يُنصح بإجرائها لكل من تجاوز سن الأربعين، للحفاظ على صحة مثالية والوقاية من الأمراض الصامتة التي تبدأ في هذا العمر دون أعراض واضحة. هذه الفحوصات الأربعة تُعد مؤشراً مبكراً على سلامة القلب والكلى والجهاز الهرموني ومستويات السكر في الجسم، وتُساعد في تجنّب مضاعفات خطيرة إذا تم اكتشاف الخلل مبكراً.

يشير التقرير إلى أن فحص الدهون والكوليسترول يأتي في مقدمة الفحوصات، لقياس مستويات الكوليسترول الجيد والضار والدهون الثلاثية، إذ يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة خطر الجلطات. أما فحص وظائف الكلى فيكشف عن مستوى الكرياتينين، وهو مؤشر رئيسي على كفاءة الكلى في تنقية الدم من السموم.

ويؤكد الخبراء، أن فحص السكر التراكمي ضروري لمراقبة معدل السكر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتنبّه لاحتمال الإصابة بالسكري أو مقدماته قبل تفاقم الحالة. في حين أن قياس ضغط الدم يبقى الفحص الأبسط والأكثر أهمية؛ لأن ارتفاعه غالباً ما يكون صامتاً دون أعراض، ورغم ذلك يُعد من أبرز أسباب أمراض القلب والسكتات الدماغية.