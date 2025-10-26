أب يذبح طفلتيه ويحرقهما.. بسبب خلاف مع زوجته !

في جريمة مأساوية هزّت ولاية ماهاراشترا الهندية، أقدم رجل على قتل طفلتيه التوأم البالغتين عامين فقط، عقب مشادة حادة مع زوجته خلال رحلة عائلية تحوّلت إلى مأساة مروّعة في منطقة أنشاروادي بمقاطعة بولدهانا.

ووفقاً لتقارير الشرطة التي نقلها موقع NDTV، فإن الجاني يُدعى راهول شافان، ويقيم في منطقة واشيم، حيث اندلع خلاف عنيف مع زوجته أثناء الرحلة، ما دفعها إلى مغادرة السيارة والعودة إلى منزل والديها غاضبة.

وبعد مغادرتها، اصطحب شافان الطفلتين إلى منطقة غابات قريبة، وهناك ارتكب جريمته البشعة بقطع حلقيهما مستخدماً أداة حادة، قبل أن يتوجه بنفسه إلى مركز شرطة واشيم ويعترف بتفاصيل ما فعله دون مقاومة.

وانتقلت فرق الشرطة إلى موقع الجريمة فور تلقي الاعتراف، حيث تم العثور على جثتي الطفلتين داخل الغابة، فيما يجري فحص الطب الشرعي والتشريح لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، والتأكد مما إذا كانت هناك محاولات لإحراق الجثتين بعد الجريمة.

ووصفت السلطات الحادثة بأنها من أكثر الجرائم وحشية في الولاية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع النفسية التي دفعت الأب إلى ارتكاب فعلته.