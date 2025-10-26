تبدأ تايلند، اليوم الأحد، عامًا كاملًا من الحداد الرسمي على وفاة الملكة الأم سيريكيت كيتياكارا، «أم الأمة» ووالدة ملك البلاد ماها فاجيرالونغكورن، عن عمر ناهز 93 عاماً في المستشفى الملكي ببانكوك مساء الجمعة 24 أكتوبر، جراء عدوى دموية أصابتها في 17 أكتوبر.

حداد لمدة عام كامل

وفور وفاة الملكة الأم أعلن ملك تايلند دخول البلاد في حداد رسمي لمدة عام كامل على أفراد العائلة الملكية والخدم الملكيين، مع تنكيس الأعلام في جميع المؤسسات الحكومية لمدة 30 يوماً، وطلب من المواطنين ارتداء الثياب السوداء أو الألوان الداكنة كعلامة احترام، في تكرار للحداد الذي شهدته البلاد عند وفاة زوجها الملك بوميبول في 2016.

وفي بيان رسمي صادر عن مكتب البلاط الملكي، وُصفت الملكة سيريكيت بأنها «رمز الجمال والعطاء» التي رافقت زوجها لأكثر من ستة عقود في جولات تنموية غيرت حياة ملايين الريفيين، من خلال مشاريعها لدعم الحرف اليدوية التقليدية، مكافحة الفقر، وحماية الغابات والحياة البرية.

خسارة فادحة للبلاد

وقال رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في اجتماع حكومي طارئ، «فقدنا أماً للأمة، التي كانت يدها اليمنى في بناء تايلند الحديثة»، مشيراً إلى أن الوفاة «خسارة فادحة للبلاد»، إذ ألغى تشارنفيراكول زيارته إلى قمة آسيان في ماليزيا حزناً، لكنه عدل عن قراره لاحقاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع كمبوديا، مع إجراءات أمنية مشددة في الشوارع.

وولدت الملكة سيريكيت، في عائلة أرستقراطية عام 1932 – العام الذي تحولت فيه تايلند إلى ملكية دستورية – التقت ببوميبول في باريس أثناء دراستها للموسيقى، وتزوجته عام 1950 في حفل أسطوري، وأنجبت أربعة أبناء، وأصبحت بعد تتويج ابنها في 2019 «الملكة الأم»، رغم انسحابها من الأضواء بعد سكتة دماغية في 2012.

وتحظى العائلة الملكية باحترام كبير في تايلند، إذ يُعتبر الملك أبًا للأمة ورمز المثال البوذي، وقد عُلقت صور مذهبة للملكة سيريكيت في الأماكن العامة والمنازل في مختلف أنحاء البلاد.

وسيُنقل جثمان الملكة السابقة بعد ظهر اليوم الأحد من مستشفى شولالونجكورن إلى القصر الملكي، حيث سيُحفظ في كنيسة صغيرة مهيبة لعام، حتى موعد مراسم حرق الجثمان.