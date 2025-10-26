«فضيحة اللوفر».. تورّط رجل أمن بسرقة المجوهرات!

في تطور مثير لقضية سرقة القرن من داخل متحف اللوفر بباريس، أعلنت الشرطة الفرنسية أن أصابع الاتهام تتجه نحو أحد عناصر الأمن العاملين بالمتحف لتسهيله تنفيذ العملية.

وأفادت مصادر فرنسية بأن عملية التوقيف التي جرت مساء أمس (السبت) في مطار شارل ديغول، سبقت إقلاع المتهم الأول الذي كان ينوي السفر إلى الجزائر. ولم تفصح السلطات حتى الآن عن هويته، فيما تخضع هواتفه وأجهزته للفحص ضمن التحقيقات الموسّعة.

وجرى تسليم الموقوف إلى فرقة مكافحة العصابات التابعة لشرطة باريس، المكلفة بالتحقيق في القضية، إذ يجري استجوابه لمعرفة علاقته بالشبكة التي نفّذت السطو الجريء على المتحف صباح 19 أكتوبر، في وضح النهار.

ووفق التحقيقات الأولية، استخدم اللصوص رصاصًا عالي الاختراق وأجهزة تشويش متطورة لاختراق نظام الحماية الداخلي للمتحف، قبل أن يسرقوا ثماني قطع نادرة من مجوهرات التاج الفرنسي تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وكشفت مجلة Paris Match أن المحققين حصلوا على أدلة رقمية أدت لاعتقال شخص آخر، وتؤكد تواصلًا داخليًا بين أحد أفراد الأمن والمجموعة المنفذة، مما يعزز فرضية التواطؤ الداخلي في الجريمة التي صدمت الرأي العام الفرنسي.

ويرى خبراء أن القضية، التي وُصفت بأنها أخطر عملية سطو ثقافي في تاريخ فرنسا الحديث، قد تؤدي إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن داخل المتاحف الوطنية، خصوصاً بعد تكرار حوادث السرقة خلال السنوات الأخيرة.