مذيع تلفزيوني يكتشف مؤامرة زوجته القاتلة

عادت قصة المذيع الأمريكي آرون جودوين، مقدم برنامج الرعب الشهير «Ghost Adventures»، إلى تصدر محركات البحث ومنصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعد إعادة تداول مقطع نادر يوثق اللحظة التي اكتشف فيها أن زوجته كانت تخطط لاغتياله أثناء التصوير.

المقطع، الذي انتشر مجددًا عبر منصة «X» (تويتر سابقًا)، أظهر المذيع وهو يتلقى اتصالًا مفاجئًا من الشرطة خلال تصوير إحدى الحلقات، قبل أن يغادر المكان على الفور وسط حالة من الصدمة بين فريق العمل. وكشفت التحقيقات حينها أن زوجته فيكتوريا جودوين اتفقت مع سجين في ولاية فلوريدا على دفع 11,515 دولارًا مقابل تنفيذ الجريمة، بينها 2,500 دولار مقدّمًا.

وأعاد المشهد المؤلم إلى الأذهان واحدة من أكثر القصص غرابة في الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أكدت التقارير أن جودوين يرفض حتى اليوم مشاهدة الحلقة التي وثّقت تلك اللحظة، قائلاً: «لا أريد أن أعيش ذلك الرعب من جديد».

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن إعادة الاهتمام بالقضية جاءت بعد مقابلة جديدة أجراها جودوين تحدث فيها عن «الآثار النفسية العميقة التي خلّفتها الخيانة»، مؤكدًا أنه أصبح شخصًا مختلفًا تمامًا بعد نجاته مما وصفه بـ«الكوابيس الحقيقية التي لا تُنسى».

أما فيكتوريا التي حُكم عليها بالسجن لمدّة تراوح بين 36 و90 شهرًا، فقد عبّرت عن ندمها العميق خلال جلسة طلبت فيها تخفيف الحكم، قائلة إنها «تعيش في دوامة من العار والذنب منذ ذلك اليوم».

عادت القصة للواجهة فجأة، وحظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن دهشتهم من تفاصيلها المروعة ودعمهم للمذيع الذي واجه أخطر لحظة في حياته على الهواء.