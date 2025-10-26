«فوضى المهاجرين».. اشتباكات دامية تهز العاصمة الروسية

تحوّلت إحدى مناطق العاصمة الروسية موسكو إلى ساحة فوضى بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الرجال المسلحين بأدوات حديدية ومجارف، في حادثة صادمة أثارت الذعر بين السكان وأدت إلى إصابة خمسة أشخاص وتخريب عدد من السيارات.

ووفق شهود عيان، اندلعت المواجهات قرب مجمع بروكشينو السكني، حيث شوهد نحو 15 رجلاً يرتدون ملابس سوداء وأغطية للرؤوس يتجمعون في الشارع قبل أن يبدأوا بمهاجمة المارة وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة. وقال أحد السكان إن المشهد كان «أشبه بمعركة شوارع»، فيما حاول الأهالي الاحتماء داخل منازلهم وسط حالة من الهلع.

وأعلنت الشرطة الروسية أنها ألقت القبض على 11 شخصاً من المتورطين في الشجار، ووجهت إليهم تهمة الشغب، مشيرة إلى أن جميع المعتقلين من العمال المهاجرين. وأوضحت السلطات أن الموقوفين قد يواجهون إجراءات ترحيل فورية، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع العنف المفاجئ.

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية أن المهاجرين القادمين من آسيا الوسطى يتعرضون حالياً لضغوط متزايدة للانضمام إلى الجيش الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يثير توترات متنامية داخل المجتمعات المهاجرة بالعاصمة.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمجمع حالة من الارتباك، إذ هرع السكان إلى حماية أطفالهم وإغلاق المتاجر، فيما طوقت الشرطة الموقع وانتشرت عربات الإسعاف تحسباً لأي تصعيد جديد.