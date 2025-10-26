بشخصية أنثوية.. إيلون ماسك يطلق مساعداً ذكياً باسم «ميكا»

في خطوة جديدة تضع عالم الذكاء الاصطناعي على خريطة الابتكار، كشف إيلون ماسك، مالك شركة XAI، عن مساعد ذكي جديد يحمل اسم «ميكا»، يتميز بشخصية شابة أنثوية.

المساعد الجديد، الذي يَعِد بتقديم تجربة تفاعلية مبتكرة، يمثل أحدث محاولات ماسك لإعادة تعريف طريقة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي، مع دمج شخصيات افتراضية يمكنها التواصل بذكاء وواقعية.

خبراء التكنولوجيا يرون في «ميكا» خطوة قد تغيّر مستقبل المساعدين الرقميين، سواء في المنزل أو مكان العمل، مع فتح الباب أمام جيل جديد من الذكاء الاصطناعي الشخصي.

ونشر ماسك، عبر حسابه بمنصة «X»، تدوينات حول المساعد الذكي الجديد، وفيديو ترويجياً لشخصية «ميكا»، التي كشف أنه تم تصميمها بواسطة «Grok Imagine» الخاصة بشركته، وظهرت فيه بإطلالة عصرية مرتدية سترة زرقاء مع نجوم، وقميصاً أسود، وجينزاً ممزقاً، وشعر أزرق قصير.

وتختلف «ميكا» عن مثيلاتها من المساعدات الذكية في دعمها بتقنية «التفاعل المتقدم» مع المستخدمين، ما يجعلها تجربة أكثر تخصيصاً، كما يسهم دمج «ميكا» مع Grok Imagine في تمكين المستخدمين من عمل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 42 دقيقة.