عادات يومية تُهلك بطارية هاتفك

حذّرت دراسة تقنية حديثة من ثلاث عادات شائعة، يتبعها المستخدمون عند شحن هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، مؤكدةً أن هذه السلوكيات اليومية هي السبب الرئيس لتراجع أداء البطارية، وليس عيوب التصنيع كما يُعتقد. وأشارت إلى أن هذه الأخطاء الصغيرة تُجهد خلايا البطارية وتُقلل من عمرها الافتراضي تدريجياً مع مرور الوقت.

وبيّنت الدراسة، أن أول هذه الأخطاء هو ترك الجهاز متصلاً بالشاحن طوال الليل، إذ يؤدي ذلك إلى دورات شحن دقيقة ومتكررة تُرهق الخلايا. أما الخطأ الثاني فهو تفريغ البطارية حتى الإغلاق التام، وهو سلوك يُضعف الجهد الداخلي ويؤدي إلى انخفاض السعة التخزينية. كما نبّهت إلى أن استخدام الشواحن والكابلات غير الأصلية، يتسبب بسخونة زائدة أو تلف مبكر في وحدة الطاقة.

وينصح الخبراء باتباع قاعدة «20 إلى 80» لشحن البطارية، أي إبقاؤها ضمن هذا النطاق قدر الإمكان لتجنّب إجهادها المستمر.