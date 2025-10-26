في واقعة أثارت موجة من التحذيرات الطبية، نُقل طفل يبلغ من العمر 13 عاما إلى مستشفى تورانغا في نيوزيلندا بعد أن ابتلع نحو 100 مغناطيس نيوديميوم صغير اشتراها من خلال متجر إلكتروني، ما أدى إلى تلف أجزاء من أمعائه.

ووفقا لتقرير نشر في المجلة الطبية النيوزلندية، فإن الطفل اعترف للأطباء بابتلاع المغناطيسات قبل أسبوع تقريبا من دخوله المستشفى، بعد أن عانى من ألم بطني شديد استمر أربعة أيام.

وأظهرت الأشعة السينية أن المغناطيسات الصغيرة (حجمها 5x2 مليمتر) قد التصقت ببعضها لتشكل أربع سلاسل خطية داخل أمعائه، ما تسبب في ضغط شديد أدى إلى موت نسيجي في أربع مناطق من الأمعاء الدقيقة والقولون الصاعد.

وأجبر هذا الوضع الأطباء على إجراء جراحة طارئة معقدة لإزالة المغناطيسات واستئصال الأجزاء التالفة من الأمعاء. وقضى الطفل ثمانية أيام في المستشفى قبل مغادرته، وهو يتعافى جيدا، لكن الأطباء حذروا من أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد مثل انسداد الأمعاء، وفتق بطني، وآلام مزمنة.

ووصف الأطباء في التقرير الحالة بأنها «مقلقة»، مشددين على أن «سهولة الوصول إلى المغناطيسات القوية عبر المتاجر الإلكترونية أصبحت مصدر قلق متزايد لدى الأطفال، خصوصا مع أسعارها المنخفضة».

وكان الطفل الصغير قد اشترى المغناطيسات من منصة للتسوق الإلكتروني توفر منتجات بأسعار زهيدة، رغم أن نيوزيلندا حظرت بيع المغناطيسات الصغيرة عالية القوة (مثل تلك المصنوعة من نيوديميوم-حديد-بُورون) منذ يناير 2013.

وحُظرت المغناطيسات في نيوزلندا بعد سلسلة من الحوادث التي أدت إلى إصابات خطيرة لدى الأطفال، إذ يمكن للمغناطيسات أن تلتصق عبر جدران الأمعاء، ما يسبب ثقوبا أو صِلات غير طبيعية (فستولا)، وقد يؤدي إلى الوفاة في حالات متأخرة.