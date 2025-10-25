أثار مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً في مصر، بعدما أظهر لحظة اعتداء شخصين على رجل مسن يبلغ من العمر 64 عاماً أمام باب العقار الذي يقطنه في محافظة السويس، بينما وثّقت ابنته الواقعة التي حاولت خلالها التدخّل دون أن تتمكن من إنقاذ والدها من الاعتداء.

ملابسات الحادثة

ووفق بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن الضحية يقيم بدائرة قسم شرطة الجناين في السويس، وقد تعرض للضرب ومُنع من دخول مسكنه دون أن يتقدم ببلاغ مسبق قبل انتشار الفيديو. وأكد الرجل في أقواله أنّ المعتديين هما تاجر ملابس وشقيقه، وأنهما حاولا طرده وأسرته من الشقة التي تستأجرها عائلته من والد المتهمين.

إجراءات فورية

وذكرت الداخلية المصرية أنها تمكنت من تحديد هويتي الجانيين عقب تداول الفيديو بشكل واسع، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى جهات التحقيق بعد إقرارهما بارتكاب الواقعة كما ظهرت في المقاطع المصورة، مع استكمال الإجراءات القانونية تجاههما.

تفاعل وغضب مجتمعي

وأعرب جيران الضحية وأقاربه عن استنكارهم الشديد للحادثة، لاسيما وأن المسن يعاني من أمراض مزمنة، فيما أكد متابعون أنّ التوثيق المصوّر للواقعة كان عاملاً حاسماً في تحريك الأجهزة الأمنية بسرعة، في ظل ما تحظى به قضايا الاعتداء على كبار السن من حساسية وتفاعل لدى الرأي العام.