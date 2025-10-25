انهيار كوبري بعد اصطدام باخرة سياحية في أسوان

اصطدمت باخرة نيلية سياحية في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، بكوبري أعلى نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر، ما أدى إلى انهيار جزئي في الكوبري دون وقوع إصابات.

وفور وقوع الحادثة، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع التصادم لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغًا باصطدام باخرة سياحية بالكوبري أثناء مرورها بنهر النيل، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبينت مصادر مصرية أن الحادثة وقعت في مدينة دراو عندما اصطدمت الباخرة السياحية «ماركيز 2» بكوبري فارس، ما تسبب في تحطم أجزاء منه ومن جسم الباخرة.

وأكدت المصادر أن الحادثة لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح بين الركاب أو طاقم العمل، مشيرة إلى أن الباخرة كانت في رحلة سياحية ضمن الموسم الشتوي بين الأقصر وأسوان.

وتحركت الجهات المعنية فور تلقي البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم سحب الباخرة إلى ورشة متخصصة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح تمهيدًا لإعادتها إلى الخدمة.