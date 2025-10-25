في واقعة أُسرية صادمة أثارت حالة من الذعر والغضب بين سكان حي كرموز بالإسكندرية في مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب في العشرينات من عمره، لاعتدائه على شقيقته وإصابتها بجرح قطعي خطير في أذنها، إثر مشادة كلامية اندلعت بسبب رفضها إعداد الغداء له داخل منزل الأسرة.

شاب يقطع أذن شقيقته

الحادثة وقعت صباح الخميس داخل شقة متواضعة في حي شعبي بدائرة قسم شرطة كرموز، حيث تحولت المشادة الكلامية إلى اعتداء جسدي عنيف، واستخدم الشاب أداة حادة (يُشتبه في أنها سكين مطبخ) ليُحدث جرحاً قطعياً في الأذن اليمنى لشقيقته، ما أدى إلى نزيف حاد وفقدان جزء صغير من الأذن. وصرخت الضحية طالبة المساعدة، ما دفع الجيران إلى التدخل السريع وإبلاغ الشرطة خشية تفاقم الوضع إلى جريمة قتل.

الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً فورياً من قسم شرطة كرموز، وهرعت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى المستشفى، حيث أكد التقرير الطبي إصابتها بجرح قطعي يتطلب تدخلاً جراحياً فورياً لإعادة بناء الجزء المفقود من الأذن، مع خطر الإصابة بالعدوى أو تلف السمع الدائم إذا لم يُعالج بشكل صحيح. أما المتهم، فقد تم ضبطه داخل الشقة نفسها، واتضح أن لديه سجلاً سابقاً في الاعتداء على شقيقاته، ما يُشير إلى نمط سلوكي عنيف داخل الأسرة.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف الشاب بارتكاب الواقعة، مبرراً فعلته بأنه «فقد أعصابه» بسبب «الجوع والإرهاق»، وأن الخلاف «كان عادياً لكنه تصاعد». وأكدت التحريات الأمنية، التي أجرتها إدارة المباحث الجنائية بالإسكندرية، أن المتهم معروف بسوء السلوك واعتياده الاعتداء الجسدي على أفراد الأسرة، خصوصاً شقيقاته، ما أثار حالة من الرعب المستمر داخل المنزل.

وأمرت النيابة العامة في كرموز بإجراء تحقيق موسع يشمل فحصاً طبياً شاملاً للضحية وتقريراً نفسياً للمتهم لتحديد ما إذا كان الاعتداء ناتجاً عن اضطرابات سلوكية أو ضغوط نفسية متراكمة.

المتهم ينتظر الحبس

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام احتياطياً في انتظار التحقيقات، مع إمكانية إحالته إلى محكمة الجنح بتهم تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، أما الضحية، فقد غادرت المستشفى بعد الفحص الطبي الأولي، لكنها تحتاج إلى متابعة طبية ونفسية للتعافي.