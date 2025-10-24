«الطبيعة الصامتة».. عودة لوحة بيكاسو المفقودة

أثار اختفاء لوحة فنية نادرة للرسام العالمي بابلو بيكاسو بعنوان «الطبيعة الصامتة مع الغيتار» جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية.

اللوحة، وهي عمل صغير بتقنية الغواش، فُقدت أخيراً، مما دفع مؤسسة فنية إلى إبلاغ الشرطة الوطنية الإسبانية «Policía Nacional» التي باشرت التحقيق على الفور، وبعد أسبوع من التكهنات حول مصير اللوحة، أعلنت الشرطة، اليوم (الجمعة) استعادتها.

وأوضحت الشرطة في بيان مقتضب أن اللوحة «ربما لم تُنقل أصلاً على متن الشاحنة»، مشيرة إلى أن وحدة التراث التاريخي تواصل التحقيق، بينما يقوم خبراء الشرطة العلمية بفحص العبوة التي تحتوي على اللوحة للتأكد من سلامتها.

أعمال بيكاسو هدفاً للسرقات

وتُعد أعمال بيكاسو هدفاً متكرراً للسرقات بسبب شهرته العالمية وقيمة لوحاته الباهظة، ففي فبراير 2007، سُرقت لوحتان لبيكاسو بقيمة 50 مليون يورو من منزل حفيدته في باريس، وبعد عامين، اختف دفتر رسومات للفنان بقيمة تزيد عن 8 ملايين يورو من متحف مخصص له في العاصمة الفرنسية، كما تعرضت فيلا حفيدته الأخرى، مارينا بيكاسو، في الريفييرا الفرنسية لسرقة 12 لوحة بقيمة حوالى 9 ملايين جنيه إسترليني في عام 1989.

أما في عام 1976، شهدت مدينة أفينيون الفرنسية واحدة من أكبر عمليات السرقة الفنية في البلاد، حيث سُرق أكثر من 110 أعمال فنية لبيكاسو من أحد المتاحف.