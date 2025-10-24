أعلنت السلطات البريطانية عن مصادرة أكثر من 2000 حقنة مزيفة لفقدان الوزن من مستودع في نورثهامبتون، بقيمة تزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني، فيما وُصف بأنه «أكبر عملية مصادرة عالمية» من نوعها.

أول منشأة غير قانونية لحقن التخسيس

وكشفت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية (MHRA) أن الموقع يُعد أول منشأة إنتاج غير قانونية لحقن فقدان الوزن تُكتشف في المملكة المتحدة.

الحقن الأصلية، مثل سيماغلوتيد (أوزمبيك وويغوفي) وتيرزيباتيد (مونجارو)، التي تُنتجها شركتا نوفو نورديسك وإيلي ليلي، تُستخدم ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، وتساعد أيضاً على فقدان الوزن، مما جعلها تُلقب بـ«الحقن المعجزة».

لكن الطلب العالمي الهائل أدى إلى انتشار نسخ مزيفة في الأسواق، مما دفع الخبراء لتحذير البريطانيين من شراء هذه الحقن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من متاجر إلكترونية مشبوهة، خشية احتوائها على مواد ملوثة تسببت في حالات تشنج وحتى غيبوبة تهدد الحياة.

تفاصيل العملية

خلال العملية، صادرت الشرطة ووكالة MHRA آلاف الأقلام الفارغة المعدة للتعبئة، ومكونات كيميائية خام، وأكثر من 2000 قلم ريتاتروتيد وتيرزيباتيد غير مرخصة جاهزة للشحن.

ويُعد ريتاتروتيد، الذي تنتجه إيلي ليلي، دواءً تجريبياً يقلل الشهية ويعزز التمثيل الغذائي، ويُلقب بـ«تريبل جي» لتأثيره على ثلاثة هرمونات تنظم الأكل والوزن، لكنه لا يزال في مرحلة التجارب السريرية، كما تم العثور على معدات تصنيع متطورة، وتغليف احترافي، و20 ألف جنيه إسترليني نقداً يُشتبه بأنها من تجارة الأدوية غير القانونية.

انتصار ضد المجرمين

من حانبه، قال وزير الصحة ويس ستريتينغ إن هذه العملية تمثل «انتصاراً» ضد المجرمين الذين يعرِّضون الأرواح للخطر من أجل الربح السريع، محذراً من شراء الأدوية من مصادر غير منظمة، وأوصى بالتشاور مع الأطباء والصيادلة لضمان السلامة.

وأضاف آندي مورلينغ، رئيس وحدة الإنفاذ الجنائي في MHRA، أن المصادرة تمثل «ضربة كبيرة» لتجارة الأدوية غير القانونية، مشدداً على أن هذه المنتجات غير المختبرة قد تكون ملوثة بمواد سامة.

عامان من التزييف

وظهرت تقارير عن الحقن المزيفة في بريطانيا أول مرة في أغسطس 2023، حيث تبين أن العديد منها لا يحتوي على المواد الفعالة وإنما أنسولين معاد تعبئته، مما يسبب انخفاضاً خطيراً في سكر الدم.

كما وجدت اختبارات أن بعض النسخ المزيفة تحتوي على سم فئران وحتى أسمنت، كما صادرت الجمارك مئات المجموعات الخطرة المعدة للحقن الذاتي ضمن حملة على عصابات التهريب.

تُظهر الحقن الأصلية، المعروفة بمثبطات GLP-1، فعالية في إنقاص الوزن بمتوسط 15.3 كجم خلال 68 أسبوعاً، عبر خداع الدماغ للشعور بالشبع، ووفقاً لإرشادات NHS، تُوصف لمن لديهم مؤشر كتلة جسم (BMI) يزيد عن 35، أو 30 مع مشكلات صحية مرتبطة بالوزن.